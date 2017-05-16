В Заполярье проходит отбор в состав официальной делегации на Всемирный студенческий фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Татьяна Нестерова.

Сочи 19 октября примет молодежь со всех континентов на Всемирный студенческий фестиваль молодежи и студентов. Это самый грандиозный форум. В России проходил дважды - в 1957 и в 1985 годах. Попасть на фестиваль мечтают многие. От Мурманской области - официальная делегация в составе 45 человек. Возраст - от 18 до 35 лет. Предстоит отбор. Претендентов больше двухсот. В их числе и Денис Железнов - лидер молодежного движения "Новое поколение".

Денис Железнов, г. Кандалакша: "Это отличная возможность познакомиться с новыми людьми, узнать какие-то новые идеи, чтобы в дальнейшем реализовать их в Мурманской области".

Собеседование с кандидатами на участие в 19 Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи проводит общественная конкурсная комиссия. Дальше рекомендации направят в профильное региональное министерство, на согласование в Росмолодежь. Список утвердят в Национальном подготовительном комитете фестиваля.

Член регионального координационного совета по развитию добровольческого движения Мурманской области "ЗОВ" Елена Лянгазова: "Наша задача - из этого большого количества людей отобрать тех, кто не только хочет, но может, умеет, знает и понимает четко - для чего он туда едет. Поэтому, помимо того, что мы спрашиваем, чем человек занимается сейчас, мы узнаем о его перспективах на будущее".





