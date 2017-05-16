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16.05.2017 16:05

Объявлен конкурс эскизов почтовой марки фестиваля молодёжи и студентов

Стартовал Всероссийский конкурс рисунка для государственных знаков почтовой оплаты, посвящённых XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. По эскизам победителей в дальнейшем выпустят почтовые марки, художественный маркированный конверт и маркированную открытку.

Для участия в конкурсе необходимо в период заявочного этапа, который продлится по 20 июня, направить на электронную почту организаторов конкурса stamp@russia2017.com или по адресу 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, Фонд «Росконгресс» с пометкой «Для конкурса рисунка для государственных знаков почтовой оплаты, посвящённых XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов» эскиз в электронном или бумажном виде, заявку на участие, согласие на обработку персональных данных. Работа должна соответствовать тематике конкурса, жанру почтовой миниатюры и быть посвящена проведению фестиваля. К участию допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет.

Победитель определяется большинством голосов членов жюри, в состав которого входят общественные деятели, руководство Федерального агентства связи и АО «Марка», представители Союза художников России, члены общественных организаций. Авторы лучших работ станут участниками фестиваля и смогут принять участие во всех его мероприятиях в Сочи в период с 15 по 22 октября 2017 года, а их эскизы станут основой для выпуска государственных знаков почтовой оплаты, которые будут использоваться для оплаты пересылки письменной корреспонденции по России.

Организаторами конкурса выступают Дирекция XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, Федеральное агентство связи, Акционерное общество «Марка» (АО «Марка»). Партнёрами конкурса выступают Союз художников России и художественные вузы страны.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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