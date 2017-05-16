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16.05.2017 18:20

В Мурманской областной научной библиотеке продолжается цикл лекций «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе»

18 мая в 17.00 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, IV этаж, Литературная гостиная) состоится публичная лекция «Мультикультурная литература Европы и США».

Очередную лекцию из цикла «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе» прочитает известный мурманский филолог Марина Наумлюк.
 
Тема лекции – мультикультурализм в современной западной литературе. Лектор проанализирует понятие мультикультурализма в свете современных культурологических теорий и в контексте книги Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Слушатели узнают, как отображаются в современной европейской и американской литературе модели взаимоотношений представителей разных культур, проблемы расовой, этнической, региональной и религиозной идентификации. Среди авторов, творчество которых будет рассмотрено на лекции, – европейские писатели Фредерик Бегбедер, Кадзио Исигуро, Мишель Уэльбек, Ханне Эрставик, представители американской мультикультурной словесности – Эми Тан, Джумпа Лахири, Джеффри Евгенидис, Томас Корагессан-Бойл, Эдгар Лоренс Доктороу, Тони Моррисон, Иосип Новакович и Дон Делилло.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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