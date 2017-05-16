Педагоги Мурманской области принимают участие в образовательной сессии для преподавателей и руководителей детских технопарков «Кванториум»

12 мая 2017 года в г. Москве в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации начала работать образовательная сессия для преподавателей и руководителей детских технопарков «Кванториум», в ходе которой педагоги более чем из 20 регионов России пройдут обучение новейшим методикам проектного управления, технике решения изобретательских задач, разработке педагогических сценариев, игротехнике, в разработке траектории формирования предметных компетенций в технологических направлениях детских технопарков.

С участниками программы работают федеральные тьюторы сети детских технопарков «Кванториум» по направлениям «Геоинформатика», «Энергетика», «Аэро», «Био и Нейротехнологии», «Робототехника», «Промышленный дизайн», «Космические технологии», «Информационные технологии», «Нанотехнологии», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Хайтек». Программа включает все перспективные технологические направления и ориентирована на формирование критической массы преподавателей, которые подготовят в России новое поколение инженеров.

Мурманскую область представляет команда из 16 педагогов образовательных организаций высшего, среднего профессионального, общего и дополнительного образования, неоднократных участников международных, федеральных, региональных проектов, успешно прошедших конкурсный отбор и рекомендованных федеральными тьюторами.

Детский технопарк «Кванториум» – это федеральный проект в сфере дополнительного образования, новая форма поддержки талантливых школьников и стимулирования их интереса к высоким технологиям и инновациям. Инициатором создания детского технопарка в регионе выступило Министерство образования и науки Мурманской области.

В технопарке, представляющем детскую инженерную мастерскую, каждый ребёнок сможет воплотить в жизнь свои интересные идеи при помощи самых простых подручных средств и новейших технологий.

Обучать детей в «Кванториуме» в Мурманской области планируется по пяти естественно-научным и техническим направлениям: биоквантум, геоквантум, IT-квантум, робоквантум, промышленный дизайн.

Министерство образования и науки Мурманской области