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16.05.2017 18:15

Педагоги Мурманской области принимают участие в образовательной сессии для преподавателей и руководителей детских технопарков «Кванториум»

12 мая 2017 года в г. Москве в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации начала работать образовательная сессия для преподавателей и руководителей детских технопарков «Кванториум», в ходе которой педагоги более чем из 20 регионов России пройдут обучение новейшим методикам проектного управления, технике решения изобретательских задач, разработке педагогических сценариев, игротехнике, в разработке траектории формирования предметных компетенций в  технологических направлениях детских технопарков.

С участниками программы работают федеральные тьюторы сети детских технопарков «Кванториум» по направлениям «Геоинформатика», «Энергетика», «Аэро», «Био и Нейротехнологии», «Робототехника», «Промышленный дизайн», «Космические технологии», «Информационные технологии», «Нанотехнологии», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Хайтек». Программа включает все перспективные технологические направления и ориентирована на формирование критической массы преподавателей, которые подготовят в России новое поколение инженеров.
Мурманскую область представляет команда из 16 педагогов образовательных организаций высшего, среднего профессионального, общего и дополнительного образования, неоднократных участников международных, федеральных, региональных проектов, успешно прошедших конкурсный отбор  и рекомендованных федеральными тьюторами.
Детский технопарк «Кванториум» – это федеральный проект в сфере дополнительного образования, новая форма поддержки талантливых школьников и стимулирования их интереса к высоким технологиям и инновациям. Инициатором создания детского технопарка в регионе выступило Министерство образования и науки Мурманской области.
В технопарке, представляющем детскую инженерную мастерскую, каждый ребёнок сможет воплотить в жизнь свои интересные идеи при помощи самых простых подручных средств и новейших технологий.
Обучать детей в «Кванториуме» в Мурманской области планируется по пяти естественно-научным и техническим направлениям: биоквантум, геоквантум, IT-квантум, робоквантум, промышленный дизайн.

Министерство образования и науки Мурманской области
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