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16.05.2017 18:00

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

15 мая в 15 часов 10 минут на 1304 км + 300 м автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Шевроле Ланос», двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием. Пострадавшие в происшествии водитель и пассажир автомобиля госпитализированы. Еще один пассажир, находившийся в салоне, не пострадал.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 416 нарушений Правил дорожного движения.

27 нарушений допущено пешеходами, 9 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

Выявлено 8 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 199 нарушений ПДД. 13 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 77 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн-сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области
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