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16.05.2017 17:20

Мурманчанин перевел деньги за несуществующий полис ОСАГО

В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что на одном из сайтов в сети Интернет, действующего под видом одной из крупных страховых компаний, он нашел услугу по онлайн продаже полисов ОСАГО. Северянин направил заявку лже-страховщику, после чего ему пришел ответ, что после предоплаты страхового взноса электронный полис будет ему направлен на адрес электронной почты. Северянин перевел более 6 тысяч рублей в счет оплаты, но полис так и не получил. Попытки связаться с администрацией лже-страховой компании оказались безуспешными. Поняв, что стал жертвой интернет-мошенников, северянин обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при осуществлении продаж и покупок в сети Интернет.

При осуществлении сделок в сети Интернет пользуйтесь только проверенными ресурсами. Не переводите оплату за товар до его получения. Ни в коем случае не сообщайте неизвестным данные своей банковской карты, реквизиты, коды доступа к мобильным сервисам.

Если Вам на телефон поступают звонки и сообщения сомнительного содержания, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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