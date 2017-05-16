В Мурманске участники проекта «Хочу работать в полиции» соревновались в стрельбе из пневматического оружия

На днях на базе стрелкового тира Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области в рамках профориентационного проекта «Хочу работать в полиции» прошли соревнования по стрельбе из пневматического оружия для участников проекта. Соревнования были приурочены к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в соревнованиях приняли двенадцать студентов из двух вузов – Мурманской академии экономики и управления и Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета. Ребята приняли решение стать участниками проекта «Хочу работать в полиции», который реализуется в Мурманской области по инициативе руководства ЦПП УМВД области с конца прошлого года. В течение апреля участники проекта прошли обучение стрельбе на базе учебного центра, поэтому в момент соревнований у них уже был опыт обращения с оружием.

Задача студентов была с помощью пяти выстрелов поразить мишень на расстоянии 10 метров из двух видов оружия – пневматических пистолета Макарова и винтовки. По итогам командного зачета победили студенты Мурманской академии экономики и управления. Всем участникам соревнований сотрудники учебного центра полиции вручили дипломы, а также на память о соревнованиях – мишени, которые они поразили.

Как отметил начальник цикла Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области подполковник полиции Константин Сушко, главная цель соревнований – это не выбрать самого меткого стрелка. Обучение стрельбе является частью профессиональной подготовки полицейских, поэтому одним из важных этапов проекта стало обучение студентов стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проводились с целью стимулирования ребят для лучшей стрелковой подготовки.

Стоит отметить, что профориентационный проект мурманских полицейских «Хочу работать в полиции» рассчитан на год, в его рамках сотрудники полиции предлагают студентам мурманских учебных заведений побывать в подразделениях полиции, пройти однодневную стажировку на базе одного из подразделений полиции для того, чтобы в дальнейшем после завершения учебного заведения прийти работать в полицию.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области