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16.05.2017 14:05

"Справедливая Россия" подводит социальные итоги 2016 года

Елена Ямаш.

В объемном докладе - не только о состоянии дел и динамики развития - в сферах, которые влияют на благополучие жителей, но и оценка их социального самочувствия. Оно, по мнение экспертов, идет на снижение. В 16-м году номинальная зарплата стала меньше почти на 2 процента, - об этом в докладе. Смертность превысила рождаемость. Идет отток трудоспособного населения. Есть вопросы к сферам здравоохранения и труда.
Председатель совета РОПП "Справедливая Россия" в Мурманской области Александр Макаревич: "На сегодняшний день почти 20 миллионов работников в РФ являются неформально занятыми. То есть, те, которые работают нелегально. Масштабы этого нелегального труда просто чудовищных размеров достигла в стране. Явно нарушающим закон остается МРОТ - минимальный размер оплаты труда в РФ , который составляет 7500 рублей. Установленные законодательством гарантии для работников Севера на сегодняшний день не исполняются". Свои итоги подвел и Мурманский Центр защиты прав граждан "Справедливой России". С ноября 15-го года его специалисты рассмотрели больше тысячи семисот обращений. Значительная часть - по медицине, экологии и ЖКХ.
Руководитель Центра защиты прав граждан Справедливая Россия в г. Мурманске Наталья Кисленко: "Есть предписания надзорных органов. Решения не исполняются, кровли текут. То что касается поддельных протоколов, повышения в одностороннем порядке со стороны УК тарифа на содержание и ремонт".
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