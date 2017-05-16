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16.05.2017 15:00

Расширенные заседания фракции в областной Думе проходят на регулярной основе

По мнению депутата, расширенные заседания фракции «Единая Россия» Мурманской областной Думы позволяют оперативно получать информацию, необходимую для принятия решений по самым разным социально-экономическим вопросам, затрагивающим интересы жителей региона.

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии по разделу «Социальная политика: вложения в каждого человека – основа общего будущего» отметил, что расширенные заседания фракции «Единая Россия» являются одним из форматов работы по реализации программы партии.
«Расширенные заседания фракции «Единая Россия» с участием представителей исполнительной власти проводятся в областной Думе на регулярной основе, - рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мищенко. – Темы на них поднимаются самые разные. Например, на одном из таких заседаний подробно разбиралась ситуация с платежами за отопление квартир, переоборудованных собственниками на электрообогрев, в населенных пунктах Мурманской области, которая послужила причиной для острого социального конфликта в Кандалакше. В обсуждении приняли участие первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, начальник управления энергетической эффективности, экономики и финансов министерства энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Мурманской области, начальник государственной жилищной инспекции Мурманской области, представители ТСЖ, другие заинтересованные лица.
Тема другого заседания - доклад председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области на тему: «Отрасль культуры Мурманской области: проблемы и перспективы развития». В ближайших планах – обсуждение реализации программы модернизации образования Мурманской области в 2017 году, на которое мы пригласили министра образования и науки Мурманской области».
Как отметил в завершение первый заместитель секретаря регионального отделения партии, расширенные заседания фракции «Единая Россия» Мурманской областной Думы позволяют оперативно получать информацию, необходимую для принятия решений по самым разным социально-экономическим вопросам, затрагивающим интересы жителей региона.
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