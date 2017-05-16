Сенатор совфеда поддержала инициативу о дополнительных преференциях для предприятий, созданных общественными организациями инвалидов

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в Москве принял участие в заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии по разделу «Социальная политика: вложения в каждого человека – основа общего будущего». В том числе в ходе заседания председатель партии поддержал предложения по поддержке людей с ограничениями по здоровью. В частности, речь идет о законопроекте, который устанавливает дополнительные преференции для предприятий, созданных общественными организациями инвалидов с целью повышения конкурентоспособности производимой ими продукции на рынке труда.

«Дополнительные преференции для предприятий, созданные общественными организациями людей с ограничениями в здоровье, позволят повысить конкурентоспособность производимых ими товаров и услуг, а соответственно, повысят мотивацию самих инвалидов, позволят им больше зарабатывать, и как следствие, откроют новый спектр жизненных возможностей, позволят жить более полноценно, - отметила прокомментировала член Совета Федерации, член комитета по социальной политике Татьяна Кусайко. - Мотивация к труду приведёт к более полной социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями. На мой взгляд, замечательно, что «Единая Россия» и председатель партии вносят такие инициативы».