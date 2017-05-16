Мурманчане уступили борцам из Москвы

15 мая завершился третий всероссийский турнир по греко-римской борьбе имени мастера спорта международного класса Рифа Гайнанова.

«Мемориал Гайнанова» стал всероссийским, что говорит о высоком уровне организации состязаний, о достойном уровне конкуренции, - говорится в обращении трехкратного победителя Олимпийских игр, Героя России Александра Карелина к участникам турнира. - Поединки «Стенка на стенку» - серьезное испытание на силу, выносливость и психологическую устойчивость. Удача улыбается самой сплоченной, самой заряженной на высокий результат команде».

Напомним, в соревнованиях, традиционно проводимых на базе спортивного комплекса имени Рифа Гайнанова пансионата с лечением «Фламинго» в Дивноморском (Геленджик), участвовали борцы из Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Мурманской области, Кабардино-Балкарии, сборные из Уральского федерального округа, Северо-Западного федерального округа и Южного федерального округа.

По мнению почетного гостя соревнований, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Николая Балбошина, такие турниры развивают греко-римскую борьбу как вид спорта и приносят больше пользы, чем официальная федерация.

«Организация прекрасная, на очень высоком и достойном уровне. Председатель оргкомитета Виктор Сайгин, Людмила Гайнанова прилагают немало усилий, чтобы турнир развивался. При такой поддержке у «Мемориала Гайнанова» - большое будущее», - считает Николай Балбошин.