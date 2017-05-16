Хибины-Бикины-2017. Экстремальный спуск...в купальниках. Горнолыжная акция - в Кировске

Ольга Приходько.



"В бикини - с Хибин". Необычная акция в Кировске - неожиданно для организаторов - массовая. Возможно, из-за погоды. Повезло - солнце и безветрие. Каково это - проехать по склону в купальном костюме?

Холодная весна – повод покататься по-летнему. Экстремалы откликнулись на призыв спуститься в бикини и плавках и были вознаграждены прекрасной погодой. Солнце, штиль, отличная компания – даже некоторые зрители решают присоединиться и снимают тёплую одежду.

Руководство Большого Вудъявра всемерно поддержало флэшмоб: бесплатный проход на подъёмники, чай в баре, площадка для переодевания и одеяла. С такой поддержкой не страшно и не холодно!

Финишируем целыми и невредимыми, понравилось всем без исключения!

Андрей и Александр: "Как вам этот спуск? – Супер, отлично! Всю жизнь мечтал попробовать, видел видео в Шерегеше, но ни разу таких мероприятий у нас не организовывалось. Вот получилось впервые в этом году, мы сразу же попробовали".

Вероника: "Всё организовал Большой Вудъявр, и много человек прокатилось, приехало позвать лето. – Смотри, вот не страшно, глянь, с какой высоты спускались в купальниках, вот ты замёрзла? – Нет, не замёрзла, адреналин и само желание, оно согревает! – А ещё раз слабо? – Нет! Я уже пять раз проехала! – Да, в таком виде? – Да! – Браво, таким кировчанкам просто ура и почёт!"

Были на "пляжном спуске" и совсем юные лыжницы. Милану взяла с собой на флэшмоб мама.

Горнолыжница Милана: "Она предлагала папе, а мы с братом тоже захотели. – Как тебе, понравилось? – Да, очень! –Ещё раз хочешь спуститься? – Да! – Ты не замёрзла? – Нет!"

Главным украшением ХибиныБикини были, конечно, же, прекрасные и смелые девушки.

Блиц-опрос: "Откуда такой прекрасный загар, который очень классно смотрится? – А мы из Турции вернулись. – Когда? – Да вот неделю назад. – То есть из Турции сразу в купальник и на склон? – Да, да. – Отлично, вы украсили наш спуск, как вам это всё? – Очень понравилось, на самом деле даже не холодно, неожиданно!"

В спуске приняли участие почти полсотни человек. Каждого из них можно считать за пятерых – всё-таки Кировск не Сочи! Удачный пробный флэшмоб можно повторить.

Директор ГЛК "Большой Вудъявр" Александр Лапп: "К этой безумной затее мы достаточно позитивно отнеслись, поддержали её как смогли, со своей стороны. Можно сказать, что это было экспериментальное от вас предложение, от нас всё-таки акция, которую мы надеемся в будущих годах продолжить".

А пока северный склон Большого Вудъявра продолжает свою работу ещё минимум неделю. Снежное полотно и трассы в отличном состоянии, спешите насладиться майским катанием!



