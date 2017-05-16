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16.05.2017 15:40

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской акции «Ночи музеев»

18 мая в 12.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Малая гостиная) состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской акции «Ночи музеев».

Акция «Ночь музеев» пройдет в областном художественном музее и областном краеведческом музее 20 мая.
В пресс-конференции примут участие:
Сергей Борисович Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области;
Ольга Александровна Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея;
Елена Павловна Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея.
Участники пресс-конференции представят программу акции.
В 2017 году акция посвящена Международному дню музеев, Году экологии и особо охраняемых территорий в России, а также важной исторической дате - 100-летию Великой русской революции.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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