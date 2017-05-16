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16.05.2017 14:20

Высокая награда в Управлении Росгвардии по Мурманской области

Начальник Управления Росгвардии по Мурманской области полковник полиции Эрик Хисматуллин вручил ведомственную награду Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Приказом главнокомандующего Войсками национальной гвардии Российской Федерации за инициативу, усердие и отличие, проявленные в служебно-боевой, оперативно-служебной (служебной) деятельности, высокие показатели в боевой (оперативно-служебной) подготовке награжден медалью «За боевое отличие» командир ОМОНа полковник полиции Владимир Романюк.
Полковник полиции Владимир Романюк служит в спецподразделении с 1993 года. За его плечами два десятка командировок на Северный Кавказ и множество успешно проведенных спецопераций.
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