В Мурманске предъявлено обвинение двум жителям областного центра, совершавшим разбойные нападения на женщин под видом сантехников

Об этом сегодня на брифинге для СМИ в областном управлении МВД России рассказали заместитель начальника УМВД России по г. Мурманску Константин Штекеров и заместитель прокурора Октябрьского округа областного центра Роман Гонский.

В полицию Мурманска с декабря 2015 года поступали сообщения от жительниц областного центра о том, что в отношении них совершены противоправные действия.

Так, 12 декабря 2015 года в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, представившись сантехником, под надуманным предлогом осмотра труб проник в квартиру по улице Профсоюзов в Мурманске, где напал на хозяйку квартиры и причинил ей телесные повреждения, сдавив ее шею удавкой, а затем нанеся ей не менее 9 ударов ножом. После этого злоумышленник открыто похитил принадлежащее жительнице областного центра имущество.

В дальнейшем грабежи и разбойные нападения осуществлялись двумя мужчинами, которые действовали под видом сантехников. Проникая в жилище под надуманным предлогом, злоумышленники убеждались, что в доме находится только одна женщина. Применяя к потерпевшим насилие, в том числе связывая им руки и ноги скотчем, обвиняемые похищали из квартиры ценные вещи и денежные средства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска областного управления МВД России была установлена причастность к совершению данных деяний двух ранее судимых жителей областного центра 1971 и 1973 годов рождения.

В ноябре 2016 года злоумышленники были задержаны сотрудниками областного уголовного розыска в момент совершения очередного грабежа по улице Гвардейской. Грабители проникли в квартиру, разбив стекло, воспользовавшись отсутствием хозяев. Когда владелица квартиры вместе с дочерью неожиданно вернулись в жилище, злоумышленники напали на них и, связав потерпевшим руки и ноги скотчем, продолжили хищение имущества. При попытке унести похищенное имущество к заранее припаркованному автомобилю обвиняемые были задержаны полицейскими.

Расследование велось следователями УМВД России по г. Мурманску. В ходе следствия установлено шесть эпизодов противоправной деятельности обвиняемых: одна кража, два разбойных нападения и три грабежа, которые следователями квалифицированы с отягчающими обстоятельствами в виде незаконного проникновения в жилище, с применением насилия и причинения тяжкого вреда здоровью, с хищением имущества в особо крупном размере. Органами предварительного следствия установлено, что в результате преступных действий злоумышленников потерпевшим причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

В настоящее время жителям Мурманска предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «б, в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой», частью 3 ст. 162 УК РФ «Разбой», пунктами «а, в, г, д» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», пунктами «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», по двум эпизодам – пунктами «а, в, г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского округа и направлено в суд для рассмотрения по существу. В период расследования уголовных дел обвиняемые содержались под стражей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по г. Мурманску)