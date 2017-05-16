В Мурманской области прошел муниципальный форум «Красная волна»

Четвертый муниципальный форум «Красная волна» прошел на днях на базе школы № 1 в городе Полярный ЗАТО Александровск. Организаторами форума выступили Госавтоинспекция и управление образования ЗАТО Александровск. Участие в работе форума приняли восемь отрядов юных инспекторов движения из всех школ городов Снежногорск, Гаджиево и Полярный, всего около 50 ребят. Стоит отметить, что мероприятие прошло в рамках Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН и весеннего этапа профилактического мероприятия «Внимание, дети!».

Муниципальный форум для ЮИДовцев проводится в Александровске два раза в год – в начале учебного года под названием «Зеленая волна» и в конце учебного года как «Красная волна». Цель этого масштабного мероприятия – организация пропагандистской работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения. Ребята, носящие гордое звание «Юный инспектор движения», собираются вместе из разных городов ЗАТО, обсуждают формы своей работы, демонстрируют результаты. В каждой школе и центрах дополнительного и технического образования детей ЗАТО Александровск функционируют отряды ЮИД, всего в это движение вовлечено более 150 школьников.

Завершить работу юных помощников полиции в этом году организаторы мероприятия решили в форме интеллектуального клуба «Что? Где? Когда? и Как?», в котором юные инспектора движения соревновались на знание Правил дорожного движения и эрудицию. Все как в настоящем интеллектуальном клубе знатоков – вопросы на экране, минута на обсуждение, правильный ответ и подведение итогов.

В жюри форума вошли представители различных организаций и предприятий, в том числе представители управления образования ЗАТО, СПЧ-3 г. Полярный, 255 ВАИ, ФГУП «СРЗ-10» и МУАП «Снежногорское АТП», а также сотрудники областного управления ГИБДД.

Принять решение и выбрать лучший отряд ЮИД было очень сложно, однако по сумме набранных баллов лучшей оказалась команда из центра дополнительного образования детей г. Полярный.

Победители получили награды из рук заместителя начальника полиции ОМВД России по ЗАТО Александровск Сергея Тесля. Подводя итоги, Сергей Алексеевич отметил, что с каждым годом в ЗАТО Александровск становится все больше кадетских полицейских классов, это значит, что будущая смена правоохранителей уже в школе получает специальную подготовку. Многие из этих ребят, впервые примерив форму ЮИД, в дальнейшем связывают свою службу с полицией.

В завершение мероприятия ЮИДовцы получили задание на лето от начальника ОГИБДД ЗАТО Александровск Игоря Федотова. Задание ребятам вручили полицейский-кинолог Юлия Фомичева вместе со своим четвероногим сослуживцем – служебной собакой по кличке Хантер. Показательное выступление Хантера, выполнение команд и дружеские приветствия добавили участникам форума отличного настроения.

Отчитаться об итогах выполнения летнего задания ребята смогут осенью на очередном муниципальном форуме «Зеленая волна».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск)