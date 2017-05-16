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16.05.2017 15:20

В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу мини-выставка «Пионерии – 95 лет!» из цикла «Сделано в СССР»

17 мая в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж) начнет работу мини-выставка «Пионерии – 95 лет!» из цикла «Сделано в СССР».

19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о создании Всесоюзной пионерской организации при ЦК ВЛКСМ. С тех пор ежегодно 19 мая отмечается как День пионерии.

На выставке будут представлены символы Всесоюзной пионерской организации: пионерское знамя, отрядный флаг, горн, барабан, красная пилотка, пионерский значок и главный личный символ пионера – пионерский галстук.
 
Посетители также увидят приказ о награждении пионеров Мурманской области медалью «За спасение утопающих» и вымпел лучшему отряду за сбор макулатуры.

Выставка будет работать до 26 июня.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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