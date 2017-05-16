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16.05.2017 13:45

"Возобновляемые источники энергии Мурманской области". В Заполярье планируют создать крупнейший за Полярным кругом ветроэнергетический парк

Наталия Бурдина.

В Заполярье планируют создать крупнейший за Полярным кругом ветроэнергетический парк. Строительство объекта вдоль дороги Туманный-Териберка. Нидерландской компанией. Об особенностях проекта - сегодня на семинаре "Возобновляемые источники энергии Мурманской области". Мощность ветропарка - 200 мегаватт. По подсчетам экспертов, 80 подобных ветроустановок обеспечат энергией порядка 280 тысяч домохозяйств. Стоимость объекта - больше 20 миллиардов рублей. Сдать под ключ специалисты обещают за год. Если говорить о других возобновляемых источниках энергии, уже сейчас в Умбе идет подготовка к строительству трех котельных, которые будут работать на торфе.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Компания, которая начала строительство этих котельных в Умбе в рамках комплексного инвестиционного проекта "Модернизация теплоснабжения", подразумевает реализацию своих проектов в 4 этапа. И 3 котельные в Умбе — это только первый этап. Далее пойдут котельные в Кандалакшском районе в три этапа и это уже достаточно большая мощность, достаточно большой объем потребления торфа".
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