В Ленинском суде Мурманска вынесли приговор собственнику компании-грузоперевозчика

Кирилл Коган.

В деле сразу две статьи Уголовного кодекса - преднамеренное банкротство и сокрытие денежных средств от взыскания. Как установило следствие, обвиняемый не платил налоги, стал кредитором одного из банков, но задолженность также не гасил.

Старший следователь следственного отдела по г. Мурманску СУ СК РФ по Мурманской области Наталья Учеватова: "Следствием было доказано, достоверно зная о наличии кредиторской задолженности более 20 миллионов рублей, обвиняемый, с целью не отвечать по этим задолженностям, намеренно продал имущество аффилированному лицу на сумму более 20 миллионов рублей".

Старший помощник прокурора Ленинского административного округа г. Мурманска Наталья Кравцова: "Прокуратура требует наказание, с учетом тяжести одного из совершенных преступлений, по статье 196 УК РФ - это преднамеренное банкротство - с учетом объема денежных средств, в том числе, которые Наймушин задолжал по налогам бюджету Мурманской области, мы требуем наказания в виде лишения свободы в совокупности 4 года".

В итоге, учитывая тяжесть преступления, предпринимателя приговорили к лишению свободы. На обжалование судебного решения у стороны защиты есть 10 дней.

Судья Ленинского районного суда г. Мурманска Елена Кукина: "По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначить Наймушину окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей".