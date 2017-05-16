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16.05.2017 13:25

Экспресс-тест на ВИЧ. Мобильная лаборатория для тех, кто хочет знать больше о своем здоровье

Кирилл Коган.

Проверка на ВИЧ. Передвижная лаборатория областного центра специализированных видов медицинской помощи весь день работала у одного из торговых центров. Экспресс-тест - бесплатный, анонимный - для всех желающих узнать больше о своем здоровье. По последним данным, в регионе сегодня порядка 6 тысяч человек ВИЧ-инфицированных. Порядка 30 новых случаев заражения ежемесячно.
Клинический психолог ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" Наталья Матвеева: "Я считаю, что такие мероприятия нужны, они позволяют улучшить доступность нашей медицины. Ведь это здесь и сейчас узнать свой ВИЧ статус, если проблемы с тревогой и депрессией, узнать информацию о здоровом питании, и так далее".
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