Мурманские школьники запустили в небо сотню воздушных шариков со своими пожеланиями. В областном центре состоялся необычный флэшмоб

Кирилл Коган.

И еще один флэшмоб в Мурманске. Конечно, не такой экстремальный, но тоже яркий. В руках у заполярных школьников, их мам и пап, бабушек и дедушек, на площадь перед областным ДК Кирова пришли целыми семьями, сотни воздушных шаров. Акцию приурочили к Международному дню семьи. Участники флэшмоба стали в форме сердца, как символа любви. И отправили в полет воздушное разноцветье, предварительно загадав - каждый свое - желание.

Ведущий методист Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Александра Хаверева: "Этот флэшмоб нужен, чтобы мы с вами не забывали, что для каждого из нас главное — семья".