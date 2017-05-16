Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.05.2017 12:50

Сотрудники Управления Росгвардии по Мурманской области организовали флешмоб «СМС дорогому человеку»

15 марта сотрудники Росгвардии стали участниками необычного мероприятия - флешмоба «СМС дорогому человеку». Ровно в 13.10 каждый желающий должен был написать поздравление с Международным днем семьи в виде смс. 

В России этот праздник отмечают с 1995 года, он направлен на поддержание и укрепление семейных ценностей. В этот день по всей стране проходят различные фестивали, дискуссии, конференции, касающиеся института семьи. Сотрудники Росгвардии решили не оставаться в стороне, ведь для тех, чья работа сопряжена с риском, особенно важны поддержка, забота и внимание близкого человека – «крепкий тыл».
Традиции закладываются, прежде всего, в семье. Ведь семья это не только самая главная ячейка общества, без нее невозможно существование и самого государства. Только в семье можно получить тепло, любовь и ласку. День семьи – призывает всех на планете задуматься, в каких условиях проживают сегодняшние семьи, хорошо ли воспитывают детей, как преодолевают жизненные трудности, вставшие на пути.
Целью данного флешмоба стала возможность лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. И как здорово, если близкие люди будут дарить теплые слова друг другу не только в день семьи, но и каждый день!
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.53
Евро = 61.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.