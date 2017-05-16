Сотрудники Управления Росгвардии по Мурманской области организовали флешмоб «СМС дорогому человеку»

15 марта сотрудники Росгвардии стали участниками необычного мероприятия - флешмоба «СМС дорогому человеку». Ровно в 13.10 каждый желающий должен был написать поздравление с Международным днем семьи в виде смс.

В России этот праздник отмечают с 1995 года, он направлен на поддержание и укрепление семейных ценностей. В этот день по всей стране проходят различные фестивали, дискуссии, конференции, касающиеся института семьи. Сотрудники Росгвардии решили не оставаться в стороне, ведь для тех, чья работа сопряжена с риском, особенно важны поддержка, забота и внимание близкого человека – «крепкий тыл».

Традиции закладываются, прежде всего, в семье. Ведь семья это не только самая главная ячейка общества, без нее невозможно существование и самого государства. Только в семье можно получить тепло, любовь и ласку. День семьи – призывает всех на планете задуматься, в каких условиях проживают сегодняшние семьи, хорошо ли воспитывают детей, как преодолевают жизненные трудности, вставшие на пути.

Целью данного флешмоба стала возможность лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. И как здорово, если близкие люди будут дарить теплые слова друг другу не только в день семьи, но и каждый день!