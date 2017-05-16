Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон провёл службу в храме при ИК-17

В храме Святой блаженной Матроны Московской при исправительной колонии строгого режима №17 прошла Божественная литургия, которую совершил Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон в сослужении духовенства и церковного хора.

Служба продолжалась более двух часов в присутствии верующих осужденных и сотрудников колонии. По окончании службы православные смогли причаститься святых божественных даров.

Митрополит Симон обратился со словами утешения и поддержки к осуждённым. Он подчеркнул, что именно у них есть время и возможность покаяться, переосмыслить жизнь и встать на путь духовного выздоровления. Даже в колонии можно укрепиться духом и очистить сердце. А потом – выйти на свободу и продолжать совершенствоваться дальше.

В настоящее время во всех пенитенциарных учреждениях Мурманской области открыты храмы, часовни и молитвенные комнаты. Созданы 8 православных общин, активными прихожанами являются свыше пятисот осужденных. За каждым учреждением закреплён священнослужитель, который проводит службы, исповедует осуждённых и ведет с ними просветительские беседы.

Глава Мурманской и Мончегорской епархии Русской Православной Церкви Митрополит Симон каждый год лично служит Божественную литургию во всех храмах при колониях региона.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области