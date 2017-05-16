Экологическая экспедиция «Земля Франца-Иосифа – 2017» стартовала из Мурманска и Архангельска

Вчера на причале № 8 Мурманского морского торгового порта произведена погрузка на борт дизель-электрического ледокола «Новороссийск» снегоболотохода «Шерп» и другой спецтехники для работы по очистке арктического архипелага от мусора.

Арктические рейсы новейшего ледокола ФГУП «Росморпорт» из Мурманска становятся регулярными. С начала 2017 года «Новороссийск» уже в третий раз швартуется у причалов ПАО «ММТП», где портовики осуществляют погрузку на его борт тяжеловесной техники и оборудования. В этот раз на палубу ледокола погрузили почти 9 тонн генерального груза общим объемом 71,5 кубических метров.

Также «Новороссийск» доставит на остров Греэм-Белл, который является одним из самых больших и труднодоступных островов архипелага Земля Франца-Иосифа, 28 участников экспедиции и обеспечит ледовую проводку теплохода «Андрей Осипов», вышедшего из Архангельска с грузом и командой экологов несколькими днями раньше.

Члены экспедиции планируют высадиться на ледовый припай, а затем уже по льду с помощью техники доставить все необходимое для работы и проживания в условиях Арктики.

Мероприятия по очистке островов Земли Франца-Иосифа от ржавых металлических бочек из-под дизельного топлива и другого мусора начались еще в 2010 году, после того как архипелаг посетил президент России Владимир Путин и было принято решение о наведении порядка на арктических территориях.

Экологическая экспедиция «Земля Франца-Иосифа – 2017» продолжит работы на острове Греэм-Белл, начатые в 2013 и 2015 годах.