Проведение соревнований высокого уровня. Для судей и тренеров в Коле прошел обучающий семинар по самбо

Елена Ямаш.

Спортивный семинар в Коле - самбо. Для судей и тренеров. Они представляют федерации, клубы и школы боевых искусств региона. Лектор - Президент Северо-Западной Федерации боевого самбо, судья международной категории Михаил Смирнов из Санкт-Петербурга. Национальный вид спорта в нашем регионе популярный. Только в Кольском районе на занятия ходят 150 человек. Следующим этапом - создание Федерации самбо Мурманской области и проведение соревнований высокого уровня.

Председатель Общественного совета по партийному проекту "Детский спорт" Валерий Маган: "Мы пригласили сюда специалистов, чтобы провести семинар, чтобы наши судьи, руководители клубов получили сертификаты, что нам позволит проводить не только соревнования регионального масштаба, но и выходить на первенства России и возможно мировую арену".