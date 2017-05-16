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16.05.2017 11:35

Проведение соревнований высокого уровня. Для судей и тренеров в Коле прошел обучающий семинар по самбо

Елена Ямаш.

Спортивный семинар в Коле - самбо. Для судей и тренеров. Они представляют федерации, клубы и школы боевых искусств региона. Лектор - Президент Северо-Западной Федерации боевого самбо, судья международной категории Михаил Смирнов из Санкт-Петербурга. Национальный вид спорта в нашем регионе популярный. Только в Кольском районе на занятия ходят 150 человек. Следующим этапом - создание Федерации самбо Мурманской области и проведение соревнований высокого уровня.
Председатель Общественного совета по партийному проекту "Детский спорт" Валерий Маган: "Мы пригласили сюда специалистов, чтобы провести семинар, чтобы наши судьи, руководители клубов получили сертификаты, что нам позволит проводить не только соревнования регионального масштаба, но и выходить на первенства России и возможно мировую арену".
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