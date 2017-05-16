Спортивные игры и веселые викторины. В мурманском Центре социальной помощи семье и детям состоялся праздник для ребят, которые проходят социальную реабилитацию

Наталия Бурдина.

Праздник - в мурманском Центре социальной помощи семье и детям. Спортивные игры и веселые викторины - для ребят, которые сегодня в учреждении, проходят социальную реабилитацию. Мероприятие в рамках акции "В кругу семьи". Подобные проходят по всей области. Праздники, творческие занятия, по убеждению специалистов, - помогают раскрыть способности воспитанников. Для мурманского Центра соцпомощи организация такого досуга - обычная практика.

Заведующая отделением для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации "Мурманского Центра социальной помощи семье и детям" Светлана Дубинина: "Большинство деток у нас поступают с проблемами в социализации, с коммуникативными проблемами. Здесь - в рамках работы - грамотные специалисты, мы помогаем детям раскрыть свой потенциал, и очень многие даже не знали, на что они способны, и с нашей помощью у них все очень хорошо получается".