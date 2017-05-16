В Мурманской области житель города Североморска подозревается в экстремизме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Североморска по подозрению в совершении им преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства).

По данным следствия, подозреваемый, 1988 года рождения, находясь по месту жительства, разместил в свободном доступе в сети Интернет подготовленную им же аудиозапись, которая содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, а также признаки унижения человеческого достоинства по отношению к группе лиц, объединенных по признаку национальности.

В настоящее время по уголовному делу, совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов Мурманской области, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния, сбор и закрепление доказательств. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование уголовного дела продолжается.



СУ СК РФ по Мурманской области