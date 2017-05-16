Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.05.2017 10:17

В Мурманской области житель города Североморска подозревается в экстремизме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Североморска по подозрению в совершении им преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства).

По данным следствия, подозреваемый, 1988 года рождения, находясь по месту жительства, разместил в свободном доступе в сети Интернет подготовленную им же аудиозапись, которая содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, а также признаки унижения человеческого достоинства по отношению к группе лиц, объединенных по признаку национальности.
В настоящее время по уголовному делу, совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов Мурманской области, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния, сбор и закрепление доказательств. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование уголовного дела продолжается.


СУ СК РФ по Мурманской области  
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.53
Евро = 61.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.