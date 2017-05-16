Яркая форма и богатое содержание. Юнармейцы Заполярья составили план на лето. Впереди - шесть экспедиций

Яков Осетров.

Яркая форма и богатое содержание. Планы заполярных юнармейцев на предстоящий летний сезон, без преувеличения, грандиозные. Только экспедиций - серьезных - шесть. Например, к месту падения самолетов времен Великой Отечественной войны.

В России так было всегда: чем сильней враги, тем сплочённей народ. Причем добровольно. Именно на таких принципах и построена "Юнармия", куда вливаются молодые ребята, желающие получать важные жизненные навыки, которые пригодятся во взрослой жизни.

Ведущий специалист министерства образования и науки Мурманской области Алексей Сироткин: "Это Всероссийское общество, которое объединяет всю Россию в патриотическом общем кулаке, которое направлено на взаимодействие регионов нашей необъятной страны".

"Юнармия" в Заполярье действует с 2016 года, и сегодня в её рядах уже почти 400 школьников. Еще 200 планируют принять летом. С каждым днём их становится больше Недавно создали отряд и в Печенгском районе.

Василий Тагаков (г. Заполярный): "Я вступил в ряды "Юнармии", чтобы сделать общество лучше. Я патриот сам по себе, мне нравится это".

Координатор движения "Юнармия" в Печенгском районе Марина Попова:

"Здорово, что эта организация появилась! Мы нашли всем там место, каждый нашёл нишу. У нас и отличники, и двоечники, потому что у нас цели поставлены большие - подготовка к армии в том числе. Растим патриотов России, и в этом нам очень помогает 200 бригада".

Возможность увидеть и оценить силу и мощь армии и флота - одна из важнейших задач "Юнармии", поэтому на слёт пригласили военных. Взаимодействие налажено пока не со всеми частями. Над этим будут работать. Продолжится и участие в патриотических акциях.

Инструктор военно-патриотического клуба "Лидер" (г. Апатиты) Виктория Морозова: "Больше стало заинтересованных детей - маленьких, намного появилось больше мероприятий, связанных именно с "Юнармией" и детишкам нашим очень нравится форма такая яркая - для них просто большой подарок".

Яркую форму дополняет богатое содержание. Избрав делегатов на Всероссийский слёт, который пройдет 26-28 мая в Москве, юнармейцы обсудили планы на лето. Впереди - 6 серьёзных экспедиций.

Начальник регионального штаба Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" в Мурманской области Алмаз Биктимеров: "Апатиты запланировали экспедиции к месту падения Як-28 и к месту падения Ил-28, фронтовой штурмовик, но время уже более позднее - 60-е года. В городе Ковдоре встречались с поисковиками, там обнаружили останки американского самолёта "Бостон". Планировалось на лето как раз, до 22 июня попытаться хотя бы начать подъём этих останков и установление памятного монумента".

Есть в планах и Североморск. Юнармейцы стремятся помогать поисковым отрядам и готовы принять в свои ряды всех, кто готов делать полезные дела для родной страны.