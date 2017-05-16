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16.05.2017 10:15

Состоялась встреча представителей органов власти региона с директором Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Санкт-Петербурге

В Мурманске состоялась встреча заместителя министра экономического развития Мурманской области – начальника управления внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального сотрудничества Юрия Смирнова и заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяны Руссковой с директором Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Санкт-Петербурге господином Мацубара Хитоси.

Как рассказал господин Мацубара, цель его визита – проведение семинара по вопросам организации кадровой работы. Директор Японского центра в Санкт-Петербурге проинформировал представителей органов власти региона о задачах работы Японского центра – оказании технического содействия проводимым в Российской Федерации реформам, а также о механизмах его реализации. В свою очередь российские участники встречи представили японскому гостю информацию о приоритетах развития региона на современном этапе и перспективных направлениях сотрудничества.

Стороны также обсудили возможности установления бизнес-контактов в целях укрепления торгово-экономических связей Японии и России.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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