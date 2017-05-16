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16.05.2017 11:25

Неучтенка на продажу. Экипаж мурманского судна прятал в тайниках больше двух тонны рыбы. Что грозит капитану и судовладельцу?

Кирилл Коган.

Тайник с двумя тоннами рыбы на борту - обнаружили арктические пограничники. Неучтенка - на судне "Нева" - мурманской компании "Арктикфлот". Рыболов пришел с промысла в Баренцевом море. Во время досмотра, проверяющие и нашли тайники, - в прачечной и между палубами. В коробках, уже промаркированных, готовых на продажу, две тысячи двести килограммов трески и зубатки. В отношение капитана возбудили дело об административном правонарушении. Ему, а также судовладельцу грозит штраф.
Начальник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Константин Погадаев: "Нарушение правил рыболовства для северного рыбохозяйственного бассейна, в отношении капитан судна, возбужденно дело об административном правонарушении по части 2 статью 8.17 КОАП. В отношении судовладельца ООО "Арктикфлот" также рассматривается вопрос об возбуждении административного производства, данная компания ранее уже неоднократно привлекалась за аналогичные правонарушения".
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