В Мурманске прошел вечер воспоминаний «Мое послевоенное детство»

Елена Ястребова.

В столице Заполярья прошел вечер воспоминаний «Мое послевоенное детство». Пожилые люди и инвалиды рассказали, как они жили в военное и послевоенное время, когда были совсем юными. Завершился вечер музыкальной композицией трио «Маленга», исполнившего песни военных лет. Мероприятие организовано Мурманской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих и прошло в социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов и Мурманском доме – интернате для престарелых и инвалидов.