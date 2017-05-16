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16.05.2017 12:30

Обработка народной музыки, переложение классической, эстрадной и джазовой музыки. В Полярных Зорях состоялся областной праздник духовой музыки «Ритмы души»

В минувшие выходные в Городском Дворце культуры г. Полярные Зори прошел областной праздник духовой музыки «Ритмы души», в котором приняли участие духовые оркестры, ансамбль духовых инструментов и имидж-класс «Элегия» из городов Кандалакша, Мурманск, Полярные Зори и Кировск.

На площади перед Дворцом участники исполнили сводным составом оркестров известные и популярные произведения, а в зрительном зале - пьесы героико-патриотического характера, оригинальные произведения малых форм, обработку народной музыки, переложения классической, эстрадной и джазовой музыки.  
По результатам работы членов жюри обладателем диплома I степени стал народный самодеятельный коллектив духовой оркестр Дворца культуры «Металлург» города Кандалакши, руководитель - Николай Стороженко; диплома II степени - народный самодеятельный коллектив духовой оркестр Кировского городского Дворца культуры, руководитель – Анатолий Брацун; диплома III степени - народный самодеятельный коллектив духовой оркестр Городского Дворца культуры города Полярные Зори, руководитель – Игорь Посацкий.
В рамках праздника в фойе Дворца культуры также была представлена выставка работ самодеятельных фотохудожников, мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, музыкальные инструменты, аксессуары, нотная и методическая литература, а также аудиозаписи.
 
/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/
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