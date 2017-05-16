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16.05.2017 12:15

К лишению свободы осуждена жительница г.Апатиты, причинившая по неосторожности смерть своей малолетней дочери

Прокуратурой г. Апатиты поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимой жительницы города по факту причинения смерти малолетнему ребенку, 2015 г.р., по неосторожности.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что подсудимая, находясь в ванной комнате со своей малолетней дочерью, пытаясь предотвратить падение ребенка, перехватила её за локтевой сустав, тем самым причинив закрытый перелом плечевой кости.
Несмотря на причинение вреда здоровью, женщина медицинскую помощь дочери не оказала.
Смерть ребенка наступила в результате преступных действий и последующего бездействия подсудимой, выразившихся в безразличном отношении к своей малолетней дочери.
Приговором Апатитского городского суда Мурманской области женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По совокупности приговоров с учетом ранее совершенного преступления, связанного с незаконным хранением наркотических средств, подсудимой окончательно назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Прокуратура Мурманской области
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