Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Ленинского округа г. Мурманска на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Мужчина официально не работал, алименты не платил, и накопилась задолженность в сумме 100 тысяч рублей.

Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы о наличии у должника имущества. Из полученных ответов судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль ТАЙОТА КАМРИ, на который незамедлительно был наложен арест.

В этот же день к приставу пришел должник и, чтобы не лишиться автомобиля, частично погасил задолженность в сумме 38 тысяч рублей. Через три дня он погасил оставшуюся часть долга в сумме 62 тысячи рублей.

Арест с автомобиля снят.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области