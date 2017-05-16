В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 мая.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 17, 42

пр. Кольский, 49

09.00 – 14.00 ул. Копытова, 40, 41, 42

пр. Кольский, 58

09.00 – 16.00 ул. Ломоносова, 14

ул. Орликовой, 37, 38



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 15 МАЯ ДО 16 ЧАСОВ 16 МАЯ ул. Орликовой, 24, 25

С 9 ЧАСОВ 15 МАЯ ДО 16 ЧАСОВ 17 МАЯ ул. Орликовой, 30, 31

ул. Полярный Круг, 1, 2, 3

С 9 ЧАСОВ 16 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 17 МАЯ ул. Орликовой, 33



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Кошевого, 14 (корп 1), 16 (корп. 2)

ул. Сафонова, 22/33, 24/26

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

13.00 – 17.00 ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 28

ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58

ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска