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16.05.2017 09:30

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 мая.

 
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 17, 42
пр. Кольский, 49
09.00 – 14.00 ул. Копытова, 40, 41, 42
пр. Кольский, 58
09.00 – 16.00 ул. Ломоносова, 14
ул. Орликовой, 37, 38
 
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 15 МАЯ ДО 16 ЧАСОВ 16 МАЯ ул. Орликовой, 24, 25
С 9 ЧАСОВ 15 МАЯ ДО 16 ЧАСОВ 17 МАЯ  ул. Орликовой, 30, 31
ул. Полярный Круг, 1, 2, 3
С 9 ЧАСОВ 16 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 17 МАЯ ул. Орликовой, 33
 
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Кошевого, 14 (корп 1), 16 (корп. 2)
ул. Сафонова, 22/33, 24/26

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
13.00 – 17.00 ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 28
ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58
ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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