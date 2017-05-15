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15.05.2017 19:00

По Красной площади парадным строем. Торжественная встреча морпехов-североморцев в Заполярье

Елена Сивонен.

С Красной площади на Северный флот. Торжественная встреча отдельной Краснознаменной Киркенесской бригады морской пехоты. Бойцы впервые с мая 1996 года участвовали в главном военном параде страны. На Красной площади и зенитно-ракетные комплексы ПВО, стоящие на охране воздушного пространства Арктической зоны России. Это честь, подчеркивает командир Киркенесской бригады. После парадного строя морпехов приветствовал Верховный Главнокомандующий - президент Владимир Путин, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Оценку строевой подготовке дали высокую. Тренировки шли с декабря. Каждый военнослужащий прошел строгий отбор.
Командир 61-ой отдельной Краснознаменной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота Валерий Федянин: "Мероприятие очень волнительное. Всё-таки Красная площадь. Пройти по Красной площади - это уже само дает уверенность. У личного состава поднимается дух. Постарались. Оценили нас на отлично. Сейчас личный состав ждет боевая подготовка, кого отпуска ждут, кого ждет очередная командировка, подготовка к очередным учениям. Запланировано много мероприятий, и все их надо выполнять".
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