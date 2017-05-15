Страшная находка. В окрестностях Мурманска зоозащитники обнаружили трупы безнадзорных животных. Полиция проводит проверку

Любовь Дубова.

Полиция начала проверку по факту обнаружения мертвых собак. О страшной находке на западном берегу Кольского залива зоозащитникам сообщили водители. На место выехали правоохранители и ветеринары. Сейчас специалисты выясняют причину гибели животных и ищут очевидцев. Процессуальное решение будет принято на основе заключения ветслужбы. Сегодня подобный вызов поступил и из гаражного кооператива в Первомайском округе областного центра.

Председатель Комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин: "Сейчас мы выясним причины смерти, скорее всего - насильственная смерть. А если насильственная смерть, то эпизоотии мы сможем исключить. Как правило, мы, естественно, сельскохозяйственных животных исключаем, особо опасные заболевания, у собак - бешенство".

Руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области Марина Шихова: "Полиция обращается ко всем жителям Мурманска и области - кто мог быть свидетелем и очевидцем происшествия, чтобы сообщили о данных фактах, либо предоставили видеозаписи в полицию".







