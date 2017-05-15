Ремонт "Вечного огня" в Мурманске. Специалисты облгаза проводят модернизацию системы с учетом заполярного климата

Любовь Дубова.

У мурманского "Алеши" на время погас "Вечный огонь". Сегодня сотрудники "Мурманоблгаза" отключили подачу топлива и демонтировали изношенное газогорелочное оборудование. Прослужило оно больше 20 лет. И требовало замены. Новое изготовила компания, которая обслуживает "Вечный огонь" в Александровском саду в Москве. Проектом учтены северные погодные условия.

Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" г. Мурманска Станислав Ланин: "Новое более экономичное, более эффективное, данную горелку разработал институт специально под наши метеорологические условия. Там и градозащита, и ветрозащита, и от дождя защищено, плюс экономичный расход топлива".





