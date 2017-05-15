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15.05.2017 18:45

Мурманские ученики прощаются с начальной школой. Во многих средних образовательных учреждения проходят торжественные линейки

Наталия Бурдина.

Мурманские ученики прощаются с начальной школой. Во многих средних образовательных учреждения по этому поводу проходят торжественные линейки. Организовали праздник и в школе №5. Как считают педагоги, начальное образование - очень важный этап в жизни. Следующая ступень - среднее звено, где у школьников будет уже не один, а много преподавателей.
Директор школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "У нас была школьная научно-практическая конференция и один из ребят из начальной школы так выступал, что дал фору некоторым шестиклассникам. Это была такая глубина познания материала, который он освещал по истории, что даже мы - взрослые, я даже не специалист в этой области, я для себя столько открытий сделала. Он настолько чувствовал себя уверенно. То есть, когда для обывателя кажется, что там начальная школа — нет, это очень серьезно, это очень важно".
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