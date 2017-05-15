Веселые конкурсы, забеги, соревнования. Беговелогонка в Мурманске прошла по-летнему солнечно

Наталия Бурдина.

Улыбки и отличное настроение - против холодной весны. Несмотря на пасмурную погоду, беговелогонка в Мурманске прошла по-летнему солнечно. Ее организовали в одном из скверов города. Открыли соревнования веселые конкурсы. Следом - первые старты на беговелах. Начали забеги самые маленькие участники - от двух лет. Всего же соревновались более 50 человек.

Организатор беговелогонки "STRIDER RACING" Татьяна Стробыкина: "Мы же на Севере живем, ну как тут угадаешь какая погода, мы в любую погоду катаемся, дети закаленные у нас, спортивные северята".

Директор муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова: "Мне очень интересно, как это проходит и детки очень активно участвуют, мне очень нравится. Ну и потом весна все-таки, период пробуждения, хотя зима щедра в этом году и подарила нам третий месяц в подарок. Хочется, конечно, весны и чего-то такого живого".





