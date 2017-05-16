В Кандалакше вновь гостят гренландские тюлени

Елена Сивонен.

Горожане радостно запасаются рыбой, чтобы покормить их с рук. За несколько дней привыкшие к такому вниманию и вкусному угощению ластоногие, совершенно не боятся людей и сами выпрашивают лакомство. Вот только такая забава тюленю может дорого обойтись. Специалисты предупреждают - без навыков охоты в природной среде обитания животное может даже погибнуть. И призывают не гнаться за удачными фото в соцсетях.

Начальник отдела экопросвещения кандалакшского государственного природного заповедника Ольга Вейсблюм: "Беда не только в том, что их кормят. Их еще и вытаскивают из воды, ласкать, трогать, а для таких малышей это стресс".







