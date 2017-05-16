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16.05.2017 09:05

В областной научной библиотеке состоялся вечер "Молодая поэзия Заполярья", посвящённый памяти поэта, публициста, журналиста Виктора Тимофеева

Елена Дмитриева.

Уже в третий раз областная научная библиотека собрала любителей литературы на вечер "Молодая поэзия Заполярья", посвящённый памяти поэта, публициста, журналиста Виктора Тимофеева. Его вдова - Валентина Тимофеева - передала в главное книжное хранилище региона книги из личной библиотеки Виктора Леонтьевича. Среди них - уникальные прижизненные издания Владислава Ходасевича и Аркадия Аверченко. Название вечера неслучайно - поддержку молодых поэтов и писателей Виктор Тимофеев считал одним из главных дел своей жизни.
Поэт, писатель, журналист  Дмитрий Коржов: "Мы были одарены с его стороны любовью, вниманием и иногда технической какой-то помощью. Например, Тимофеев был первым, кто мне сказал, что нужно делать книгу критики. До него никто такого не говорил, хотя это было только самое начало".
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