Участники второго слёта регионального отделения Всероссийского общественного движения "Юнармия" избрали делегатов и обсудили планы на лет

Яков Осетров.

Поднять 3 самолёта и поехать в Москву - это лишь некоторые задачи на ближайшее будущее, которые решали участники второго слёта регионального отделения Всероссийского общественного движения "Юнармия". В Заполярье в его рядах уже почти 400 школьников. Избрав делегатов на Всероссийский слёт, который пройдет в конце мая в Москве, юнармейцы обсудили планы на лето. Впереди - 6 серьёзных экспедиций.

Начальник регионального штаба Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" в Мурманской области Алмаз Биктимеров: "Апатиты запланировали экспедиции к месту падения "Як-28" и к месту падения "Ил-28", фронтовой штурмовик, но время уже более позднее - 60-е года. В городе Ковдоре встречались с поисковиками, там обнаружили останки американского самолёта "Бостон". Планировалось на лето как раз, до 22 июня попытаться хотя бы начать подъём этих останков, и установление памятного монумента".





