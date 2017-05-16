По новым правилам перевозки животных, международные паспорта в пределах страны - недействительны

Владимир Волков.

Теперь собаки, кошки и хорьки должны сопровождаться только ветеринарным сертификатом, выданным российским ветврачом. Исключение - для домашних питомцев, постоянно проживающих в Европейских государствах. Они по-прежнему могут путешествовать с европаспортом.

Заместитель начальника пограничного и ветеринарного контроля на государственной границе РФ Екатерина Кормакова: "Для чего создаются эти нормы и законодательные акты — чтобы предупредить занос инфекционных болезней со стороны других государств. Очень актуальным является бешенство домашних животных".





