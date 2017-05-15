Делегация Мурманской области приняла участие в работе урбанистического форума

Международный урбанистический форум «Среда для жизни. Квартира и город» состоялся в Саратове. Мурманскую область на форуме представляли заместитель губернатора Евгений Никора, руководство министерства строительства и территориального развития, а также руководители администраций моногородов.



В рамках форума проведено заседание «круглого стола» на тему «Города будущего: среда развития», где основным вопросом стало обсуждение хода реализации масштабного приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, практическое воплощение которого началось в этом году.



Как отмечалось в ходе «круглого стола». до конца текущего года необходимо не просто благоустроить целый ряд общественных пространств и дворовых территорий, но и разработать новые «правила благоустройства» каждого муниципалитета и стратегию его развития на 5 лет. Эти документы определят облик муниципальных образований на ближайшее время и помогут их экономическому и культурному развитию.



В форуме приняли участие заместители министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис и Никита Стасишин, генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник, представители экспертного профессионального сообщества.



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