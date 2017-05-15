48 семей приняли участие в международном фестивале-конкурсе семейного творчества «Полярные звезды»

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел V Международный фестиваль-конкурс семейного творчества «Полярные звезды». В нем приняли участие семейно-творческие коллективы из Мурманской, Архангельской, Челябинской областей, Карелии, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь – всего 48 семей, более 150 человек.



Творческие семьи привезли на фестиваль концертные номера и постановки, которые представили на различных площадках Мурманской области. Так, семейный театральный коллектив «Подсолнух» из города Полярные Зори подарил воспитанникам мурманского специализированного Дома ребенка кукольную сказку «Колобок», а в педагогическом колледже выступил семейный фольклорный ансамбль «Золотая веточка» из Санкт-Петербурга. В санатории «Лапландия» поселка Мурмаши концерт дали семья Муони из Петрозаводска, семья Бут из Полярного, семейный ансамбль «Родные люди» и семейный ансамбль Кондратьевых из Ревды.



В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошли конкурсные просмотры участников фестиваля, а также выставка декоративно-прикладного творчества.



Завершился фестиваль в минувшее воскресенье гала-концертом и торжественной церемонией награждения. Мурманские зрители увидели на сцене областного Дворца лучшие хореографические, театральные, цирковые и вокальные номера.



По результатам работы членов жюри призовые места распределились следующим образом.



Обладателем гран-при Международного фестиваля-конкурса семейного творчества «Полярные звезды» стала семья Бут из города Полярного.



В номинации «Театральный жанр» дипломом I степени наградили семейный театральный коллектив «Подсолнух» Дворца культуры города Полярные Зори.



В номинации «Хореография» диплом I степени вручили братьям Громовым из Республики Карелия, дипломы II степени – семейному коллективу «ДЭЮВО-дэнс» из Центра развития ребенка Архангельской области и клубу национальных культур «Умырзая» Дома культуры города Заозерска, диплом III степени – молодежному семейному клубу «Жемчужина» из Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи города Снежногорска.



В номинации «Вокал» диплома I степени удостоили народный самодеятельный коллектив ансамбль «Фантазеры» Дома культуры поселка Африканда, диплома II степени – семью Ширякиных из Республики Карелия, дипломов III степени – вокальные коллективы семейного творчества семейный ансамбль «Родные люди» и семейный ансамбль Кондратьевых культурно-спортивного центра поселка Ревда, клуб национальных культур «Умырзая» Дома культуры города Заозерска.



В номинации «Оригинальный жанр» дипломом II степени была награждена семья Муони из Республики Карелия.



В номинации «Фольклор» диплом I степени был вручен семейному фольклорному ансамблю «Золотая веточка» из Дома культуры им. В.В. Маяковского города Санкт-Петербурга, диплом II степени – семейному дуэту «Поморочки» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.



В номинации «Декоративно-прикладное творчество» обладателями дипломов I степени стали семья Строгановых-Вешняковых из Архангельской области и семья Григорьевых из города Кандалакши, дипломов II степени – семья Игошиных из мурманского Центра досуга и семейного творчества и семья Пантелеевых-Лагозы из Санкт-Петербурга, дипломов III степени – семья Каракчеевых-Супрунов из Ловозерского национального культурного центра и семья Лисовских-Недозоровых из мурманского Центра досуга и семейного творчества.



Специальным дипломом «За сценический дебют» наградили Дмитрия Морозова, участника семейного коллектива «ДЭЮВО-дэнс» из Центра развития ребенка Архангельской области.



Кроме активной творческой программы гости фестиваля познакомились с достопримечательностями столицы Кольского Заполярья: посетили краеведческий и художественный музей, атомоход «Ленин», парк аттракционов «Activity Park», а также приняли участие в работе клуба-лаборатории, посвященного организации совместной творческой деятельности в семейно-творческом коллективе и семейном клубе, и мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству.

Фото: Елена Коваленко



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /