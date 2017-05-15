Губернатор Марина Ковтун призвала руководство муниципалитетов держать на постоянном контроле порядок на улицах и во дворах

Уборка снега и мусора вновь стала одной из тем оперативного совещания, которое сегодня провела губернатор Марина Ковтун. Так, глава администрации Заозерска Валерий Урошлев доложил о ходе реагирования на многочисленные жалобы, поступившие в адрес главы региона от жителей муниципалитета. Как сообщил Валерий Урошлев, на сегодняшний день все замечания устранены, работы продолжаются, на этой неделе в городе запланировано проведение субботников.



Губернатор Марина Ковтун также обратила особое внимание на состояние дворовых территорий в Печенге и Луостари, призвала в кратчайшие сроки наладить процесс уборки в муниципалитетах.



«Коллеги, я надеюсь, что вы свои задачи не просто понимаете, но и выполняете. Порядок во дворах и на улицах – это непосредственно ваши полномочия и результат вашей работы. По нему о вас судят жители. В ваших интересах эти вопросы держать на постоянном контроле», – подчеркнула глава региона.



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