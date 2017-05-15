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15.05.2017 16:43

Ситуация с качеством питьевой воды в мурманском микрорайоне Абрам-Мыс и селе Минькино – на контроле органов местного самоуправления и профильных ведомств

Ситуация с качеством питьевой воды в мурманском микрорайоне Абрам-Мыс и селе Минькино стала одной из тем оперативного совещания под руководством губернатора Марины Ковтун.

Как напомнила глава региона, с 5 мая качество питьевой воды, подаваемой в Абрам-Мыс и Минькино из источника водоснабжения, не соответствует требованиям СанПиН. Было принято решение о приостановлении использования воды из водопровода. Организован подвоз чистой воды. В социальных учреждениях усилен контроль организации питания и соблюдения правил личной гигиены.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев доложил, что ситуация улучшилась, последние пробы воды соответствуют нормам. По его информации, с 16 мая водоснабжение Абрам-Мыса будет восстановлено в полном объеме.

Как сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат, совместно с министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области прорабатывается вопрос о приобретении мобильных очистных модулей, которые позволят в острый период оперативно решать вопросы очистки воды.

Марина Ковтун обратилась к главам администраций Мурманска и Кольского района с просьбой продолжить обеспечение населения и объектов социальной сферы Абрам-Мыса и Минькино питьевой водой, в том числе путем подвоза.

«Мурманскводоканал» и МУП «Лавна» я прошу обеспечить мониторинг качества питьевой воды перед подачей в распределительную сеть, информацию направлять в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, в администрации Мурманска и Кольского района. Министерству энергетики и ЖКХ поручаю разработать меры, которые позволят подойти к решению таких проблем на системной основе», – подчеркнула губернатор.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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