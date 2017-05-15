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15.05.2017 16:23

Вопрос корректировки платы за отопление за прошлый год - одна из тем сегодняшнего оперативного совещания в региональном правительстве

Елена Ямаш.

Раз в год ресурсники сравнивают, сколько многоквартирный дом потребил "по факту", т. е. по прибору учета, а сколько уже оплачено потребителями. Как итог - разовый перерасчет в квитанции, который может быть как в "плюс", так и в "минус". К примеру, жителям Колы ресурсники вернут более 2 миллионов рублей. А в Мурмашах наоборот - некоторым потребителям доначислено 225 рублей с квадратного метра. Там Госжилинспекция уже проверила корректность начислений.
Начальник Госжилинспекции Мурманской области  Алена Кузнецова: "Мы предварительно проверили все расчеты, они правильные. Но, несмотря на это, мы вязли тайм-аут на месяц - с жителями договорились для того, чтобы провести полный анализ работы приборов".
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я считаю, что главам администраций нужно больше внимания уделять информированию граждан о проводимых исполнителями коммунальных услуг корректировках. Прошу взять это за правило, чтобы не возникало недоразумений и повторений. Хотя они ежегодно возникают - как будто бы мы впервые сталкиваемся с перерасчетами. Не надо людей нервировать по абсолютно рядовому вопросу".
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