Корректировка платы за отопление, уборка снега, проблемы с качеством питьевой воды в Минькино и Абрам-Мысе - основные темы оперативного совещания в правительстве Мурманской области

Елена Ямаш.



Корректировка платы за отопление, уборка снега, проблемы с качеством питьевой воды в Минькино и Абрам-Мысе - вот лишь некоторые темы оперативного совещания в правительстве региона, которое сегодня провела губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Федеральная часть повестки оперативного совещания коснулась новшеств законодательства. В их числе - стратегия экономической безопасности России, утверждённая Указом президента. В ней прописано приоритетное развитие экономического потенциала Крайнего Севера и Севморпути.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Те направления развития, которые мы всеми силами продвигаем на федеральном уровне в течение последних лет, нашли свое отражение в стратегии экономической безопасности России. Я считаю, что это очень хороший знак".

В региональной повестке - вопрос корректировки платы за отопление за прошлый год. К примеру, жителям Колы вернут более 2 миллионов рублей. А в Мурмашах наоборот - некоторым потребителям доначислено 225 рублей с квадратного метра. Госжилинспекция уже проверила корректность рассчетов.

Начальник Госжилинспекции Мурманской области Алена Кузнецова: "Мы предварительно проверили все расчеты, они правильные. Но, несмотря на это, мы взяли тайм-аут на месяц - с жителями договорились для того, чтобы провести полный анализ работы приборов".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я считаю, что главам администраций нужно больше внимания уделять информированию граждан о проводимых исполнителями коммунальных услуг корректировках. Не надо людей нервировать по абсолютно рядовому вопросу".

Тема уборки снега и усиления контроля за работой коммунальных служб поднимается уже не впервые. На сей раз особое внимание - Печенге, где муниципальные власти вовремя не справляются с ликвидацией свалок.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В следующий понедельник я прошу отчитаться и предъявить мне те места, которые сейчас завалены мусором - они должны быть в полном порядке. И я даже не буду спрашивать, как вы с этой задачей справитесь. Это ваша прямая обязанность".

Еще одна насущная тема – ситуация с ухудшением качества питьевой воды в Абрам-Мысе и Минькино. С 5 мая она не соответствует требованиям СанПиНа.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев: "Последние пробы воды в реке Лавна соответствуют нормам, сегодня водоканал проводит зачистку резервуаров. Я думаю, что завтра водоснабжение будет восстановлено в полном объеме".

В Кольском районе ситуация также нормализуется. Прорабатывается вопрос приобретения мобильных очистных сооружений, которые позволили бы поддерживать надлежащее качество воды в период паводков.

Первый заместитель Министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Мария Бородина: "Они на самом деле позволят в такой острый период снять вопрос".

Поручение губернатора местным властям и водоканалу - продолжить обеспечение населения Абрам-Мыса и Минькино питьевой водой, мониторить качество питьевой воды перед подачей в распределительную сеть. А министерству энергетики и ЖКХ - разработать меры, которые позволят подойти к решению таких проблем на системной основе.









